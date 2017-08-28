Лидер индийской секты получил 10 лет за изнасилование

28 августа 2017, 17:56 Комментарии

Лидер индийской секты "Дера Саша Сауда" Рам Рахим Сингх приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании двух своих последовательниц. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на индийское агентство ANI.

Перед вынесением приговора "Дера Саша Сауда" обратился к сторонникам с призывом "мирно принять" решение суда.

Приговор вынесли в здании тюрьмы, где содержится лидер секты. Судью доставили туда на вертолете. Порядок рядом с тюрьмой обеспечивали армия и полиция.

Судебное разбирательство по делу Рахима вызвало массовые беспорядки в городах Панчкула и Сирса (штат Харьяна на севере Индии).

Последователи секты громили магазины, поджигали дома и автомобили, нападали на полицейских. Для наведения порядка власти задействовали армию. В столкновениях погибли 38 человек, около 250 получили ранения.

Рахима судили за изнасилование двух женщин в 2002 году. Дело начали расследовать только пять лет спустя. Лидер секты настаивает на своей невиновности.

Последователями "Дера Саша Сауда" являются десятки миллионов человек.