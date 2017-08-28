За год на КПП "Сосновка" у 22% автомашин выявлены нарушения при перевозке груза

28 августа 2017, 17:17 Комментарии

В сервисном центре на КПП "Сосновка" за год работы со дня его открытия были оказаны различные услуги налогоплательщикам, а также зарегистрированы различные факты нарушений налогового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Так, за период с 24 августа 2016 года по 18 августа 2017 года в сервисном центре на КПП "Сосновка" из 23 тыс. 809 автомашин, зарегистрированных в журнале учета перемещения грузовых перевозок, за нарушения налогового законодательства при осуществлении грузовых перевозок на 5 тыс. 231 хозяйствующий субъект составлены акты рейдового налогового контроля, что составляет 22 процента из общего числа транспорта. В том числе за отсутствие патента – в отношении 4 тыс. 61 субъекта, за отсутствие патента и оплаты налога на имущества 4 группы – по 182 субъектам, за просрочку оплаты патента – по 74 субъектам, за другие нарушения – по 914 субъектам предпринимательства.

Также налоговые сотрудники сервисного центра произвели государственную регистрацию 33 граждан, выдали патент 440 индивидуальным предпринимателям на общую сумму 726,1 тыс. сомов, продлили срок 818 патентов на общую сумму 2 млн 74 тыс. сомов. Были приняты информационные расчеты налога на имущество IV группы от 329 налогоплательщиков на общую сумму 322,7 тыс. сомов. Выдано 275 специальных наклеек оплатившим налоги. Зарегистрированы в журнале учете перемещения грузовых перевозок 14 тыс. 222 автомашины, перевозившие ГСМ, и 9 тыс. 587 автомашин, осуществлявших перевозку различных грузов.

Кроме того, с первого дня работы сервисного центра, с 24 августа 2016 года по 18 августа 2017 года, сотрудники задержали и составили акты рейдового налогового контроля на три автомашины, перевозившие 113 тыс. 702 литра ГСМ без пломбы и с сомнительными накладными. Акты были переданы УГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.

Напомним, что 24 августа 2016 года на контрольно-пропускном пункте "Сосновка", расположенном на автодороге Бишкек-Ош, состоялась церемония официального открытия сервисного центра обслуживания налогоплательщиков, занятых в сфере перевозки пассажиров и грузов.

Сервисный центр полностью оборудован оргтехникой и оснащен мебелью. Помещение состоит из двух комнат, где работает "Единое окно" для оказания налоговых услуг налогоплательщикам.