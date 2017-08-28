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В Бишкеке открылась фотовыставка "Иштебиз! Работаем!"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445073-ru.html

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28 августа 2017, 17:41       Комментарии

Сегодня, 28 августа, мэр города Бишкек Албек Ибраимов принял участие в открытии фотовыставки, посвященной положительным преобразованиям в жизни Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Осмотрев фотостенды, Ибраимов побеседовал с автором фотографий Алимжаном Жоробаевым. Фотохудожник вкратце рассказал мэру о заданной тематике фотовыставки и отметил, что на стендах гостям и жителям Бишкека представлены фотокарточки, сделанные в разные годы. Алимжан Жоробаев отметил, что посредством фотографий зрители воочию увидят динамику развития Кыргызской Республики во всех сферах жизнедеятельности.
В открытии фотогалереи приняли участие отечественные фотографы Александр Федоров, Ташболот Досалиев, а также Владимир Воронин.
Мэрия города Бишкек рекомендует бишкекчанам и гостям столицы посетить фотовыставку, которая проходит на центральной площади "Ала-Тоо".
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