В Бишкеке открылась фотовыставка "Иштебиз! Работаем!"

28 августа 2017, 17:41 Комментарии

Сегодня, 28 августа, мэр города Бишкек Албек Ибраимов принял участие в открытии фотовыставки, посвященной положительным преобразованиям в жизни Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Осмотрев фотостенды, Ибраимов побеседовал с автором фотографий Алимжаном Жоробаевым. Фотохудожник вкратце рассказал мэру о заданной тематике фотовыставки и отметил, что на стендах гостям и жителям Бишкека представлены фотокарточки, сделанные в разные годы. Алимжан Жоробаев отметил, что посредством фотографий зрители воочию увидят динамику развития Кыргызской Республики во всех сферах жизнедеятельности.

В открытии фотогалереи приняли участие отечественные фотографы Александр Федоров, Ташболот Досалиев, а также Владимир Воронин.

Мэрия города Бишкек рекомендует бишкекчанам и гостям столицы посетить фотовыставку, которая проходит на центральной площади "Ала-Тоо".

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