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Премьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445072-ru.html

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28 августа 2017, 17:50       Комментарии

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.
"В Узбекистане знают Вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что Ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран", — говорится в поздравительной телеграмме.
Напомним, решение о назначении Сапара Исакова на должность премьер-министра КР было принято на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 25 августа текущего года. Кандидатуру Исакова поддержали 97 народных избранников, против выступили 5 депутатов. На следующий день, 26 августа, президент подписал Указ о назначении Исакова премьер-министром.

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