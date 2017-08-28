Премьер-министр Узбекистана поздравил Сапара Исакова с назначением на должность главы правительства КР

28 августа 2017, 17:50 Комментарии

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В Узбекистане знают Вас как активного сторонника всемерного развития и углубления дружественных и добрососедских отношений между нашими братскими странами. Уверен, что Ваша деятельность на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию узбекско-кыргызских отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга во благо народов наших стран", — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, решение о назначении Сапара Исакова на должность премьер-министра КР было принято на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 25 августа текущего года. Кандидатуру Исакова поддержали 97 народных избранников, против выступили 5 депутатов. На следующий день, 26 августа, президент подписал Указ о назначении Исакова премьер-министром.