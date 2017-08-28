У жителя Иссык-Кульской области обнаружили 22 кг марихуаны

28 августа 2017, 17:30 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. У жителя Аксуйского района Иссык-Кульской области сотрудники милиции обнаружили и изъяли 22 кг наркотических средств.

По данным пресс-службы МВД, факт незаконного хранения и оборота наркотиков был выявлен вчера, 27 августа, сотрудниками МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

В ходе розыскных мероприятий в названной выше местности был задержан 46-летний М.А., у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 2 мешка, в которых находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общей массой 22 кг.

Сообщается, что задержанный водворен в изолятор временного следствия, по данному факту начато расследование.