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У жителя Иссык-Кульской области обнаружили 22 кг марихуаны

Источник:
http://kabar.kg/news/u-zhiteli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445071-ru.html

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28 августа 2017, 17:30       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. У жителя Аксуйского района Иссык-Кульской области сотрудники милиции обнаружили и изъяли 22 кг наркотических средств.
По данным пресс-службы МВД, факт незаконного хранения и оборота наркотиков был выявлен вчера, 27 августа, сотрудниками МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям.
В ходе розыскных мероприятий в названной выше местности был задержан 46-летний М.А., у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 2 мешка, в которых находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общей массой 22 кг.
Сообщается, что задержанный водворен в изолятор временного следствия, по данному факту начато расследование.

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