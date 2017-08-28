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В Кыргызстане деградации подвержены более 60% пастбищ – Акылбек Ракаев

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445070-ru.html

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28 августа 2017, 17:42       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Ислам Розиев, Даниил Хашковский – Кабар/. В Кыргызстане более 60% пастбищ подвержены деградации. Об этом рассказал директор кыргызской ассоциации овцеводов Акылбек Ракаев в ходе выездного семинара, который проходил в Суусамырской долине с 24 по 26 августа.
По его словам, деградация идет еще с советских времен из-за чрезмерного использования присельных пастбищ.
"Люди не хотели далеко уходить от насиженных мест, так как там была хорошая инфраструктура. Но сегодня мы мотивируем людей, чтобы они использовали отдаленные пастбища. Для этого айыл окмоту и пастбищный комитет делает все возможное", - отметил он.
Как подчеркнул Ракаев, пастбища можно восстановить, применяя пастбищеоборот, то есть чередование сроков выпаса и скашивания травостоя по годам на пастбище по определенному плану для поддержания и увеличения их продуктивности.
"Деградация очень тяжело отражается на фермерском хозяйстве, так как времени на восстановление пастбищ уходит очень много, и за это время пастбища оккупируются вредными и несъедобными для скота сорняками, поэтому подает продуктивность пастбищ", - пояснил он.
Семинар проводился для фермеров из разных областей страны для их информирования о правильном использовании пастбищных ресурсов. Фермеры и овцеводы обсудили наиболее важные проблем, животноводства и фермерского хозяйства в целом. Одной из актуальных тем обсуждения на семинаре была проблема пастбищ.
Семинар был организован директором "Кыргызской ассоциации овцеводов" совместно с зарубежными экспертами из Венгрии, Италии, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

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