Кыргызстанцы устроили ДТП в РФ, одна женщина погибла, семь человек пострадали

28 августа 2017, 17:26 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Пассажиры микроавтобуса, пострадавшие в результате ДТП с грузовиком в Пензенской области, являются гражданами Кыргызстана, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Микроавтобус Mercedes Benz под управлением 44-летнего гражданина Кыргызстана и грузовой фургон Mercedes в субботу днем столкнулись на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус опрокинулся на бок.

По данным УВМД по региону, в результате 36-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

"Все пострадавшие и погибшая пассажирка микроавтобуса — граждане Кыргызстана", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что 44-летний водитель автофургона, как и водитель микроавтобуса, также являются гражданами Кыргызстан, до ДТП они друг друга не знали.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД, микроавтобус двигался по трассе в направлении Москвы.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила в отношении водителя микроавтобуса уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.