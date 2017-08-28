6 тыс. подписей избирателей за А.Мадумарова признаны недействительными, за А.Бекназарова - 25 тыс.

28 августа 2017, 17:30 Комментарии

Центральная избирательная комиссия 28 августа удовлетворила протоколы о результатах проверки подписных листов кандидатов на должность президента. Так, из 42 тыс. 303 подписей избирателей, поданных претендентом на пост главы государства Адаханом Мадумаровым, 6 тыс. 175 признаны недействительными, действительными - 36 тыс. 128 подписей.

Из 56 тыс. 439 подписей, поданных Азимбеком Бекназаровым, 25 тыс 70 признаны недействительными, действительными - 31 тыс. 369.

Из 48 тыс. 70 подписей за Эрниса Зарлыкова 7 тыс. 575 голосов признаны недействительными. Действительными признаны 40 тыс. 510 подписей.

Для регистрации кандидатом на пост президента претендент должен представить не менее 30 тыс. подписей избирателей.