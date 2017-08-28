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Патрульная милиция оштрафовала 14 водителей за создание помех карете скорой помощи (фото, видео)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445067-ru.html

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Преступников, угрожавших милиционерам пистолетом и гранатой, все еще ищут

28 августа 2017, 17:27       Комментарии

Главное управление патрульной милиции МВД совместно с бригадой скорой помощи 28 августа в городе Бишкек организовали рейд "Маяк".
Цель рейда - обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.
По словам водителя кареты скорой помощи, доехать до больного стало непросто, водители не уступают дорогу, некоторые перекрывают дорогу, нет культуры вождения.
По итогам рейда 14 водителей были оштрафованы по статье 231 Кодекса об административной ответственности. Штраф за нарушение составляет 500 сомов.

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