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В Бишкеке строят первый надземный пешеходный переход — фото

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445065-ru.html

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28 августа 2017, 17:18       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В Бишкеке строят первый надземный пешеходный переход, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник Управления капитального строительства при мэрии столицы Нурлан Эшенбаев.
Конструкция расположена над улицей Курманджан Датки возле Аламединского рынка. Она пока не готова к эксплуатации. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Строительство первого надземного пешеходного перехода в Бишкеке
По словам Эшенбаева, проект разработали в начале года, а монтажные работы начали в середине июля.
"Конструкция еще не готова. Будет крыша, по бокам мост застеклим. Предстоят отделочные работы. Это нововведение для Бишкека. Мы сейчас смотрим на опыт других стран, предусматриваем все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Эшенбаев.
Такая же конструкция появится по улице Курманджан Датки у рынка "Мадина". Пешеходные переходы обойдутся городскому бюджету в 17-18 миллионов сомов каждый.
В будущем, говорит Эшенбаев, переходы над дорогами появятся на перекрестках Чуй-Шопокова (возле ЦУМа) и Чуй-Бейшеналиевой (Ошский рынок). Только они будут четырехсторонними, то есть можно будет по надземному переходу пройти во все четыре стороны перекрестка.
Мэрия в марте представила эскиз надземных пешеходных переходов.
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