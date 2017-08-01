Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники таможни предотвратили контрабанду бензина на юге страныСотрудники таможни предотвратили контрабанду бензина на юге страныВ Кении запретили полиэтиленовые пакеты. За их покупку и продажу грозит штраф до $38 тысячВ Кении запретили полиэтиленовые пакеты. За их покупку и продажу грозит штраф до $38 тысяч

Сотрудники МВД Кыргызстана изъяли 22 килограмма наркотических средств

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445064-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане деградации подвержены более 60% пастбищ – Акылбек Ракаев

Кыргызстанцы устроили ДТП в РФ, одна женщина погибла, семь человек пострадали

22 кг марихуаны изъяли правоохранители у жителя Иссык-Кульской области

Сотрудники таможни предотвратили контрабанду бензина на юге страны

Кубок Азии-2019: Крестинин назвал состав сборной Кыргызстана на матч против Мьянмы

28 августа 2017, 16:32       Комментарии

Сотрудники МВД Кыргызстана изъяли 22 килограмма наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
27 августа 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Кыргызстана по Иссык-Кульской и Нарынской областям в Аксуйском района Иссык-Кульской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 46-летний М.А., у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято два мешка белого цвета, в котором находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.
По результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством – марихуаной общей массой 22 кг.
Задержанный водворен в ИВС. По данному факту начато расследование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум