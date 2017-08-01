28 августа 2017, 16:32 Комментарии

Сотрудники МВД Кыргызстана изъяли 22 килограмма наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

27 августа 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Кыргызстана по Иссык-Кульской и Нарынской областям в Аксуйском района Иссык-Кульской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 46-летний М.А., у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято два мешка белого цвета, в котором находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.

По результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством – марихуаной общей массой 22 кг.

Задержанный водворен в ИВС. По данному факту начато расследование.