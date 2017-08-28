28 августа 2017, 16:58 Комментарии

В Аламединском районе по подозрению в разбойном нападении задержаны трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

20 января 2017 года с заявлением в ОВД Аламединского района обратился 45-летний житель села Нижняя Ала-Арча Д.К. о принятии мер в отношении троих неизвестных лиц азиатской внешности, которые 20 января примерно в 03:00, проникнув в дом заявителя в медицинских масках, вооруженные неустановленным оружием, угрожая физической расправой в отношении него и его супруги, отобрали золотые изделия, а также денежные средства в сумме 45 500 сомов, предварительно связав мужчину и женщину. После чего скрылись в неизвестном направлении. Причиненный материальный ущерб составил 107200 сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 168 (Разбой) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Аламединского района были установлены лица, совершившие вышеуказанное преступление. Ими оказались 24-летний Ж.Б., 23-летний Ж.Д., и 40-летний А.К., уроженцы Иссык-Кульской области. В отношении задержанных судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 города Бишкек. В данный момент ведется следствие.