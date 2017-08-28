Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Индии глава религиозной группы осужден на 10 лет за изнасилованиеВ Индии глава религиозной группы осужден на 10 лет за изнасилованиеД.Медведев поздравил С.Исакова с назначением на пост премьер-министраД.Медведев поздравил С.Исакова с назначением на пост премьер-министра

Свыше 70 детей из социально уязвимых семей Оша получили школьные рюкзаки

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/svyshe-70...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445062-ru.html

Похожие новости

Дети из социально уязвимых семей Оша получили школьные рюкзаки к началу нового учебного года

630 семей, чьи дома пострадали от землетрясения в Чон-Алае, получили по 39 тыс. сомов со спецсчета МЧС

Что получил Кыргызстан на Чемпионате мира по борьбе — итоги

Это для учебы! Кыргызстанским школьникам купили 4 236 телевизоров

С.Исаков: Постепенно мы будем решать вопросы социального блока

28 августа 2017, 17:05       Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В мэрии города Ош состоялось вручение более 70 детям из малоимущих и социально уязвимых семей школьных рюкзаков к новому учебному году.
Детям рюкзаки вручал мэр города Айтмамат Кадырбаев, который отметил значение процесса обучения для полного и комплексного развития ребенка.
"Каждый из вас может всего добиться в жизни. В этом важным аспектом является обучение. Благодаря продуктивному и неустанному труду, знаниям, которые вы получаете в процессе учебы, вы можете стать великими людьми. От всей души, от всего сердца желаю вам достичь больших успехов в учебе. Перед вами открыты все дороги и каждому из вас под силу прославить наш Кыргызстан", - сказал Кадырбаев.
Дети и их родители поблагодарили градоначальника за оказанную акцию по поддержке малоимущих и социально уязвимых семей, выразили признательность и пожелали успехов в работе.
Рюкзаки снабжены комплектом необходимых школьных принадлежностей.
Мероприятие организовано Комитетом по делам молодежи мэрии города Ош.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум