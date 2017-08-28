Свыше 70 детей из социально уязвимых семей Оша получили школьные рюкзаки

28 августа 2017, 17:05 Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В мэрии города Ош состоялось вручение более 70 детям из малоимущих и социально уязвимых семей школьных рюкзаков к новому учебному году.

Детям рюкзаки вручал мэр города Айтмамат Кадырбаев, который отметил значение процесса обучения для полного и комплексного развития ребенка.

"Каждый из вас может всего добиться в жизни. В этом важным аспектом является обучение. Благодаря продуктивному и неустанному труду, знаниям, которые вы получаете в процессе учебы, вы можете стать великими людьми. От всей души, от всего сердца желаю вам достичь больших успехов в учебе. Перед вами открыты все дороги и каждому из вас под силу прославить наш Кыргызстан", - сказал Кадырбаев.

Дети и их родители поблагодарили градоначальника за оказанную акцию по поддержке малоимущих и социально уязвимых семей, выразили признательность и пожелали успехов в работе.

Рюкзаки снабжены комплектом необходимых школьных принадлежностей.

Мероприятие организовано Комитетом по делам молодежи мэрии города Ош.