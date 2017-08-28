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В Индии глава религиозной группы осужден на 10 лет за изнасилование

Источник:
http://kabar.kg/news/v-indii-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445061-ru.html

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28 августа 2017, 17:08       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Суд в Индии в понедельник, 28 августа, приговорил главу индийской религиозной организации "Дера сача сауда" Гурмита Рама Рахима Сингха к 10 годам тюрьмы за изнасилование, пишет Deutsche Welle.
Сам подсудимый призвал своих сторонников к тому, чтобы они спокойно приняли решение суда. Он настаивает на своей невиновности.
Власти усилили меры безопасности, поскольку 25 августа, после обвинительного вердикта суда, в штатах Харьяна и Пенджаб в Индии начались беспорядки. В результате погибли, по меньшей мере, 38 человек, более 200 пострадали.
У секты "Дера сача сауда" несколько десятков миллионов последователей по всему миру. В отношении лидера организации ранее проводились расследования по подозрению в заговоре с целью убийства журналиста.
А в 2015 году Сингх предстал перед судом после того, как убеждал 400 своих последователей пройти процедуру кастрации с тем, "чтобы быть ближе к богу".

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