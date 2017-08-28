Д.Медведев поздравил С.Исакова с назначением на пост премьер-министра

28 августа 2017, 17:01 Комментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран.

Готов к активной совместной работе по укреплению всего комплекса российско-киргизского взаимодействия", - говорится в телеграмме.