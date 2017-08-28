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Д.Медведев поздравил С.Исакова с назначением на пост премьер-министра

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445059-ru.html

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Дипотношениям между Кыргызстаном и Сингапуром – 25 лет: президенты обменялись поздравлениями

28 августа 2017, 17:01       Комментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран.
Готов к активной совместной работе по укреплению всего комплекса российско-киргизского взаимодействия", - говорится в телеграмме.

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