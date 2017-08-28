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Суд по делу журналиста Зулпукара Сапанова перенесли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365460_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445058-ru.html

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28 августа 2017, 16:48       Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по делу главного редактора газеты "Учур" Зулпукара Сапанова. Напомним, журналиста обвиняют в разжигании межнациональной розни. Он написал книгу "Кыргызы не мусульмане". По данным СМИ, в книге автор исследует языческие верования кыргызов, писания Корана, Библии, Торы и других священных книг. Сапанов делает вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу веру в Аллаха.
Возмущенные публикацией представители Духовного управления мусульман подали заявление в Генпрокуратуру. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман. Расследованием занимался Госкомитет нацбезопасности.
Сегодня Сапанов должен был выступить с последним словом, после чего суд должен вынести приговор.
Однако в связи с тем, что подсудимый не явился в суд, процесс отложили на 12 сентября.
Из СИЗО в суд пришла справка о том, что у подсудимого невралгия.

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