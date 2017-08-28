22 кг марихуаны изъяли правоохранители у жителя Иссык-Кульской области

28 августа 2017, 17:09 Комментарии

22 килограмма марихуаны изъяли правоохранители у жителя Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба МВД КР.

27 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 46-летний М.А. При личном досмотре было обнаружено и изъято два мешка белого цвета, в котором находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. По результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством – марихуаной общей массой 22 килограмма.

Задержанный водворен в ИВС. По данному факту начато расследование.