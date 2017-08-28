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Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Юношеские олимпийские игры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365455_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445056-ru.html

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28 августа 2017, 17:12       Комментарии

Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Юношеские олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, лицензия была добыта на чемпионате мира среди юношей и юниоров в Индианаполисе (США). Отметим, сегодня заключительный день чемпионата и в нем участвовали трое кыргызстанцев.
В состязаниях среди юношей на дистанции 200 метров брассом Денис Петрашов выступил в пятом заплыве и финишировал пятым. Его результат - 2 минуты 13,97 секунды, однако это не позволило выйти ему в финал.
Тем не менее Петрашов обновил рекорд Кыргызстана, а также выполнил норматив на завоевание лицензии юношеских игр. В итоговом зачете кыргызстанец занял девятое место.
Помимо этого, в соревнованиях выступили еще двое кыргызстанцев - Азиз Сансызбаев и Владислав Шулико, однако им не удалось завоевать лицензии.

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