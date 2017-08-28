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В Кении запретили полиэтиленовые пакеты. За их покупку и продажу грозит штраф до $38 тысяч

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kenii-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445055-ru.html

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28 августа 2017, 16:27       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. В Кении с 28 августа вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты. За покупку, продажу и использование пакетов грозит штраф от $19 тысяч до $38 тысяч. Максимальное наказание – тюремный срок до четырех лет, пишет currenttime.tv.
Отныне прибывающие в страну туристы должны будут сдавать полиэтиленовые пакеты в аэропорту.
Экологи отмечают, что пластиковые пакеты, которые практически не разлагаются, забивают дренажные трубы, приводят к наводнениям, загрязнению почвы и воды, формируют целые острова в океане. По данным Greenpeace, каждый год в океан попадает около 8 млн тонн пластика.
Запрет на пластиковые пакеты ввели лишь с третьей попытки из-за протестов производителей, которые утверждают, что работу потеряют около 80 тысяч человек, занятых в производстве пластиковых пакетов.
По разным оценкам, кенийцы используют до 24 млн полиэтиленовых пакетов в месяц.
Ранее подобный запрет был введен в ряде других африканских стран, включая ЮАР.

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