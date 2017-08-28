Госкомитет информационных технологий планирует передавать персональные данные граждан для предоставления им госуслуг

28 августа 2017, 16:20 Комментарии

Государственный комитет информационных технологий и связи предлагает утвердить положения о порядке получения согласия граждан Кыргызстана на обработку их персональных данных и о порядке их уведомления о передаче их персональных данных.

Как сообщается в проекте постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, в действующем законодательстве не предусмотрены процедуры получения согласия субъекта персональных данных в форме электронного документа на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и муниципальных услуг.

Документом предполагается закрепить, что при получении персональных данных от субъекта персональных данных необходимо запрашивать его контактную информацию (адрес, номер телефона, адрес электронной почты), с использованием которой субъект может быть уведомлен о факте передачи его персональных данных третьим лицам. В отсутствие контактной информации субъекта держатель массива персональных данных может предпринять попытки информировать субъекта о передаче его персональных данных третьей стороне, в частности, запросив недостающую контактную информацию у органов государственной власти или органов местного самоуправления, либо получив ее из общедоступных источников персональных данных.

Согласно положению, субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о предоставлении кому-либо своих персональных данных, и дает согласие на их обработку свободно, осознано и в форме, позволяющей подтвердить факт его получения.

Персональные данные предоставляются субъектом лично либо через доверенное лицо.

Согласие субъекта персональных данных должно быть выражено в письменной форме на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Согласие субъекта персональных данных, в том числе в форме электронного документа, на обработку его персональных данных, включая цели предоставления государственных и муниципальных услуг должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, данные документа, удостоверяющего его личность;

- фамилию, имя, отчество, адрес доверенного лица (представителя) субъекта персональных данных, данные документа, удостоверяющего его личность, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого доверенного лица (представителя) (при получении согласия от доверенного лица (представителя) субъекта персональных данных);

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес собственника или владельца информационной системы, получающего согласие субъекта персональных данных;

- указание на основание и цель сбора, использования, обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес обработчика (при наличии);

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, включая возможность передачи персональных данных третьей стороне, иное возможное использование персональных данных, общее описание используемых держателем (обладателем) массива персональных данных способов обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено законом "Об информации персонального характера".

Держатель массива персональных данных обязан в течение всего срока обработки персональных данных хранить информацию, позволяющую предоставить доказательство согласия субъекта персональных данных на предоставление своих персональных данных и осуществление процедур, связанных с обработкой его персональных данных, в частности:

- при информационном взаимодействии посредством обмена электронными документами, подписанными электронной подписью;

- при информационном взаимодействии в электронном формате путем получения доступа к информационной системе держателя массива персональных данных с использованием логина и пароля субъекта персональных данных или его доверенного лица (представителя);

- при осуществлении процедур, связанных с обработкой персональных данных субъекта без использования электронных документов или информационных систем (на бумажном носителе).

Передача персональных данных от одного держателя (обладателя) другому допускается только при наличии основания, предусмотренного законодательством.

Держатель массива персональных данных обязан в недельный срок информировать субъект персональных данных об осуществленной передаче его персональных данных третьей стороне.

При этом форма уведомления может быть сообщением по телефону, смс-сообщением, письмом, сообщением электронной почты по согласованию с субъектом персональных данных и на усмотрение держателя (обладателя) массива персональных данных.

Во всех случаях получения контактной информации субъекта не от самого субъекта держатель массива персональных данных должен убедиться, что:

- полученная контактная информация однозначно относится именно к этому субъекту персональных данных (например, субъект был однозначно идентифицирован с использованием государственных информационных ресурсов КР, либо держатель (обладатель) массива персональных данных предварительно связался с субъектом в целях удостоверения его личности);

- сбор дополнительной контактной информации о субъекте в целях его информирования не входит в противоречие с теми целями обработки персональных данных, в которых происходило формирование массива персональных данных;

- держателем массива персональных данных, у которого запрашиваются контактные данные субъекта в целях направления уведомления, получено согласие от субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне.

В целях полного и достоверного информирования субъекта об обстоятельствах передачи его персональных данных третьей стороне в содержание уведомления включаются следующие сведения:

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес держателя массива персональных данных или его представителя;

- основание передачи персональных данных;

- состав переданных персональных данных;

- цель обработки персональных данных и общее описание способов обработки;

- источник получения персональных данных.

Если держатель массива персональных данных на основании имеющихся у него данных о субъекте не может уведомить субъекта о передаче его персональных данных, он обязан сообщить об этом в уполномоченный государственный орган по персональным данным, предоставив данные, позволяющие идентифицировать субъектов в случае обращения их в уполномоченный государственный орган по персональным данным, а также сведения о добросовестных попытках держателя информировать таких субъектов о передаче их персональных данных.

Уполномоченный государственный орган по персональным данным, получив заявление субъекта о неправомерной передаче его персональных данных, незамедлительно проверяет наличие в своих информационных ресурсах сведений о добросовестных попытках держателя массива персональных данных информировать данного субъекта, и в случае обнаружения указанных сведений, сообщает об этом субъекту (с приложением контактной информации держателя массива персональных данных) и держателю массива персональных данных (с приложением контактной информации субъекта).

В целях информирования субъектов об осуществленной передаче их персональных данных третьей стороне уполномоченным государственным органом по персональным данным организуется добровольная регистрация субъектов персональных данных и хранится контактная информация, предоставленная субъектами. В случае получения от держателя (обладателя) массива персональных данных уведомления о невозможности информировать субъекта о передаче его персональных данных, и идентификации субъекта в числе зарегистрированных уполномоченным государственным органом по персональным данным, уполномоченный государственный орган по персональным данным информирует субъекта о передаче его персональных данных с использованием контактной информации, предоставленной субъектом при регистрации. Расходы уполномоченного государственного органа по персональным данным на информирование субъекта несет держатель массива персональных данных.