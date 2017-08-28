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Сотрудники таможни предотвратили контрабанду бензина на юге страны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365459_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445053-ru.html

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В Баткене задержали 7,4 тысяч литров контрабандного бензина

Таможенники КР предотвратили контрабанду бензина на 255 тыс. сомов

28 августа 2017, 16:39       Комментарии

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" в районе села "Кызыл-Кия" Баткенской области, на границе с Таджикистаном было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 1520 OL с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца О.С.Ш.
При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: бензин общим объемом 7400 литров без каких-либо разрешительных документов на вывоз за пределы Баткенской области. По словам водителя, товар направлялся контрабандным путем в Таджикистан с целью продажи.
Общая стоимость товара составила 255 300 сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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