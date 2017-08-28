Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кении запретили полиэтиленовые пакеты. За их покупку и продажу грозит штраф до $38 тысячВ Кении запретили полиэтиленовые пакеты. За их покупку и продажу грозит штраф до $38 тысячГоскомитет информационных технологий планирует передавать персональные данные граждан для предоставления им госуслугГоскомитет информационных технологий планирует передавать персональные данные граждан для предоставления им госуслуг

Возле Дворца спорта в Бишкеке поймали предполагаемых террористов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445052-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке открылась фотовыставка "Иштебиз! Работаем!"

В Бишкеке строят первый надземный пешеходный переход — фото

В Бишкеке пройдет Международный театральный фестиваль малых форм "IMPULSE"

Теракты и беспорядки накануне выборов президента КР вполне реальны — эксперт

В Бишкеке открылся стейк-хаус "Аттила"

28 августа 2017, 16:21       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности задержали в центре Бишкека предполагаемых террористов, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГКНБ.
Задержание проходило возле Дворца спорта в понедельник, 28 августа, днем. Сколько человек поймано и какое преступление могли совершить, ГКНБ не уточняет.
"В рамках антитеррористической операции прошло задержание подозреваемых. Подробности сообщим позже", - сказал пресс-секретарь госкомитета.
Между тем СМИ сообщили, что задержаны подозреваемые, угрожавшие сотрудникам столичного УПМ гранатой в ночь на 24 августа.
В минувший четверг примерно в 01.20 патрульные милиционеры с целью проверки документов остановили на улице Ауэзова машину Nissan Presage (госномер S 8191 AG). В автомобиле находились четверо мужчин. По данным милиции, один из них вытащил гранату и грозился взорвать ее. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела, после чего злоумышленники скрылись. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли экстремистскую литературу и сотовый телефон. Сами подозреваемые сбежали.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум