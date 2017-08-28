Теракты и беспорядки накануне выборов президента КР вполне реальны — эксперт

28 августа 2017, 16:43 Комментарии

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

Критики действующего главы государства Алмазбека Атамбаева упрекают его в том, что, уходя с поста президента, он расставляет на ключевые посты в стране своих людей: бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков стал кандидатом в президенты от партии Атамбаева, а в пятницу Жогорку Кенеш утвердил нового премьер-министра страны, которым стал бывший глава администрации президента КР 40-летний Сапар Исаков.

С моей точки зрения, укрепление политического влияния в стране команды уходящего президента - это нормально: а как еще обеспечить преемственность власти? Тем более что Алмазбек Атамбаев делает все для того, чтобы переход власти к новому лидеру прошел по закону, без потрясений, максимально открыто и с учетом мнения всех слоев общества.

Так, в парламенте немало противников Сапара Исакова, однако его кандидатура при обсуждении вопроса об утверждении нового премьер-министра особого противодействия не встретила. И это свидетельствует о довольно высоком рейтинге команды Атамбаева среди элиты. Фактически Кыргызстан вступает в избирательную кампанию по выборам главы государства (состоятся 15 октября этого года) согласно президентскому плану. Это, впрочем, не означает, что избирательная кампания пройдет безупречно и гладко.

В России внимательно наблюдают за тем, как трансформируется власть в Кыргызстане, что естественно: это государство - не только полноправный участник Евразийского экономического союза, но и, будучи членом ОДКБ, - важнейший союзник и партнер России в Центральной Азии.

Кыргызстан, в отличие от многих других стран, претендующих на роль моста между Востоком и Западом, - реальный цивилизационный мост в самом центре Евразии, и от того, насколько стабильна обстановка здесь, зависит ситуация во многих соседних государствах. Не случайно почти два десятилетия его не оставляли в покое различные силы из-за океана, нагнетая и поддерживая одну "революцию" за другой.

Ровно месяц назад Алмазбек Атамбаев прямо и откровенно назвал эти силы. (https://ru.sputnik.kg/analytics/20170725/1034443741/ehkspert-o-tom-pochemu-atambaev-ne-boitsya-ssha.html) И я не исключаю, что уже в ближайшее время "заклятые друзья" руководства Кыргызстана и лично президента КР попытаются реализовать очередной "демократический" сценарий по отношению к Бишкеку.

Во всяком случае, после принятия конгрессом и Госдепом США решений по расширению санкций по отношению к России эти силы активизировались в некоторых других странах постсоветского пространства, включая государства ЕАЭС. Так, они усилили давление на элиту Армении, активизировали антироссийские выступления оппозиции в Казахстане и Беларуси.

Резко возросла активность и в Кыргызстане. И хотя обстановка в стране сегодня более или менее стабильная, не исключено, что независимый Кыргызстан уже в ближайшее время вновь может стать мишенью западных дестабилизаторов. Тем более что очередные президентские выборы - это хороший повод для того, чтобы названные нами силы влезли в Бишкек каким-нибудь майданом или же вновь организовали массовые беспорядки.

Некоторые эксперты и представители власти КР предупреждают об угрозе возможных терактов, направленных на то, чтобы сорвать выборы или, по меньшей мере, избирательную кампанию кандидатов. Не случайно еще 18 августа представители Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана напомнили, что угроза, исходящая от международных террористических организаций и, в частности, от "Джамаат таухидва Джихад" во главе с Сирожиддином Мухтаровым, объявленным в розыск за организацию в июне этого года теракта в посольстве Китая в Кыргызстане, вполне реальна.

Между тем наибольшую опасность для Кыргызстана представляют сегодня, как я полагаю, не такие известные группировки, как "Исламское государство" и пакистанская "Сеть Хаккани" (обе запрещены в РФ), чьи эмиссары проникают в республику, например, под видом беженцев из Афганистана, сколько некоторые местные олигархи, подвешенные на крючок зарубежными банками. Опасны также радикальные оппозиционеры, в том числе имеющие доступ к кыргызской прессе и действующим в КР иностранным изданиям, дезориентирующим граждан Кыргызстана распространением разного рода слухов и откровенной лжи, побуждающих людей выходить на акции протеста.

Полагаю, что визит в Бишкек секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который во вторник провел несколько закрытых встреч с представителями руководства КР, не случаен. Возвращаясь к тезису, высказанному мной в начале статьи, о том, что в России внимательно наблюдают за тем, как в Кыргызстане идет подготовка к президентским выборам, замечу, что в ходе встреч Николая Патрушева с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, а также на тот момент секретарем Совбеза КР Темиром Джумакадыровым (ныне вице-премьером КР. - Ред.), обсуждались в первую очередь вопросы обеспечения региональной безопасности. Я не исключаю, более того, уверен, что стороны обменялись также оперативной информацией об обстановке в регионе, наметив план совместных действий по отражению возможных атак со стороны террористов.

Это тем более важно сейчас. Власти США в минувшую среду объявили о намерении расширить присутствие американских военных, а значит, и спецслужб, в Афганистане, а также обвинили российские власти в поддержке талибов, что свидетельствует о высокой вероятности организации в ближайшем будущем провокаций со стороны не дружественных странам ЕАЭС сил близ границ Кыргызстана.

Очевидно и то, что вопросы, касающиеся безопасности республики, рассматривались представителями руководства Кыргызстана и России в контексте предстоящих в октябре президентских выборов.

Полагаю, что выбор евразийского пути развития и политическая стабильность дались республике высокой ценой, а потому важно не допустить запуска в регионе дестабилизирующего сценария - вот главная идея, объединяющая сегодня руководство Кыргызстана и России.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });