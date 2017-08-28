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В Бишкеке открылся стейк-хаус "Аттила"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445050-ru.html

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28 августа 2017, 16:00       Комментарии

В Бишкеке открылся новый стейк-хаус "Аттила". Администрация заведения обещает удивить клиентов авторскими блюдами и, конечно же, вкусными стейками, приготовленными по собственной рецептуре.
Владельцем ресторана является известный в Кыргызстане и за его пределами нарколог Жэнишбек Назаралиев.
В основе меню стейк-хауса "Аттила" – экологически чистое мясо (баранины и говядины), а также морепродукты и рыба. Владельцы обещают угостить посетителей заведения мясом, приготовленным по технике сухой ферментации, а также блюдами с вяленым мясом, приготовленными по древним рецептам кыргызов-номадов.
"Свой первый стейк я попробовал в Нью-Йорке в 1997 году. Двадцать следующих лет я ездил по всему миру, собирая наилучшие рецепты стейков и других национальных кухонь. В конце концов я разработал свою собственную технологию сухой ферментации мяса – лучшей для приготовления кыргызских стейков. Благодаря участию моей семьи наши авторские блюда (а их более десятка) готовы ублажить самый взыскательный вкус", — рассказал о том, чего ждать посетителям в ресторане "Аттила", владелец Жэнишбек Назаралиев.
Стейк-хаус "Аттила" расположен в отеле Jannat напротив микрорайона «Асанбай».

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