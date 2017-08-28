В Таласе забеременела воспитанница интерната для умственно отсталых: девушке предлагают избавиться от ребенка

28 августа 2017, 16:16 Комментарии

Девятнадцатилетняя воспитанница школы-интерната для умственно отсталых детей в селе Кум-Арык в Таласской области находится на пятом месяце беременности. Пока следственные органы выясняют, кто является отцом будущего ребенка, девушке хотят сделать искусственный выкидыш. Об этом сообщает правозащитный портал "Голос свободы".

Известно, что девушка до сих пор находилась в интернате, так как ее два года оставляли на второй год. По словам адвоката Марины Эдигеевой, данные действия не предусмотрены нормативными актами. Все воспитанники интерната, освоив программу начальной школы, должны покинуть интернат после восьмого класса.

Школа-интернат для умственно отсталых детей в селе Кум-Арык в Таласской области, в которой находилась 19-летняя девушка. После того, как руководство интерната узнало о беременности 19-летней воспитанницы, ее решили перевести в стационарное учреждение для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В самом учреждении для умственно отсталых детей настаивают на том, что работники интерната не виноваты в случившемся, поскольку девушка могла забеременеть во время поездки к родственникам.

Добавим, что несколько лет назад по инициативе руководства интерната мать девушки лишили родительских прав. Пока воспитанница находилась в интернате, ее законным представителем являлся директор учреждения Кенжалы Орозалиев.

"Анонимные источники нам сообщили, что девушке планируют сделать искусственный выкидыш. Поскольку она является инвалидом второй группы и сама не в состоянии принимать решение", – сообщает портал "Голос свободы".