В Баткене задержали 7,4 тысяч литров контрабандного бензина

28 августа 2017, 15:55 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В селе Кызыл-Кия Баткенской области таможенниками была задержана партия контрабандного бензина на сумму 255,3 тысяч сомов.

По данным Таможенной службы КР, на границе с Таджикистаном была проверена автомашина "Мерседес-Бенц 1520 OL", с государственными номерными знаками КР, под управлением гражданина Кыргызской Республики О.С.Ш.

При осмотре грузового отсека был обнаружен товар: бензин, общим объемом 7 тыс 400 литров без каких-либо разрешительных документов на вывоз за пределы Баткенской области. По словам водителя, товар направлялся контрабандным путем в Республику Таджикистан с целью продажи.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.