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Новости Кыргызстана

У спортсменов Кыргызстана появится своя тренировочная база на Иссык-КулеУ спортсменов Кыргызстана появится своя тренировочная база на Иссык-КулеТаможенники КР предотвратили контрабанду бензина на 255 тыс. сомовТаможенники КР предотвратили контрабанду бензина на 255 тыс. сомов

В Баткене задержали 7,4 тысяч литров контрабандного бензина

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445048-ru.html

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28 августа 2017, 15:55       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В селе Кызыл-Кия Баткенской области таможенниками была задержана партия контрабандного бензина на сумму 255,3 тысяч сомов.
По данным Таможенной службы КР, на границе с Таджикистаном была проверена автомашина "Мерседес-Бенц 1520 OL", с государственными номерными знаками КР, под управлением гражданина Кыргызской Республики О.С.Ш.
При осмотре грузового отсека был обнаружен товар: бензин, общим объемом 7 тыс 400 литров без каких-либо разрешительных документов на вывоз за пределы Баткенской области. По словам водителя, товар направлялся контрабандным путем в Республику Таджикистан с целью продажи.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

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