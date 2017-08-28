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Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла марафон в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445047-ru.html

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28 августа 2017, 16:17       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсменка по легкой атлетике из Кыргызстана Виктория Полюдина на дистанции – 42 км 195 метра одержала победу на международном марафоне в Астане (Казахстан) с результатом 02:37:45 секунды.
Как сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, накануне в городе Астана (Казахстан) прошел международный марафон Шанхайской организации сотрудничества.
В марафоне участвовало около 50 спортсменов из каждой страны-участницы ШОС. Всего же на старт вышло не менее 5 тыс человек. Они соревновались на трех разных дистанциях: 42 километра, 10 километров и на расстояние 2017 метров.
Кроме бегуньи из Кыргызстана Полюдиной, третье место в забеге среди мужчин занял кыргызстанец Илья Тяпкин, а четвертое досталось соотечественнице Марии Коробицкой.
Главный приз за победу на полной дистанции составил 13 тыс долларов.

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