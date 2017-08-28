Кубок Азии-2019: Крестинин назвал состав сборной Кыргызстана на матч против Мьянмы

28 августа 2017, 16:19 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Тренерский штаб под руководством Александра Крестинина объявил список кандидатов в сборную Кыргызстана, которая начала подготовку к матчу отборочного раунда Кубка Азии-2019 против сборной Мьянмы.

Матч против сборной Мьянмы состоится 5 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало в 20:00. Билеты можно приобрести в кассах стадиона.

Напомним, 29 марта Кыргызстан в первом матче победил сборную Макао со счетом 1:0, во втором матче проиграл команде Индии со счетом 0:1.

В списке 23 футболиста. Вратари: Матяш Павел (без клуба), Кашуба Валерий (ФК "Дордой"), Калыс Акималиев (ФК "Абдыш-Ата").

Защитники: Байматов Азамат (ФК "Сохар", Оман), Козубаев Тамирлан, Тэго Дэниэл, Шератов Курсан (все – ФК "Дордой"), Алимов Ильяз (ФК "Алай"), Виктор Майер (ФК "Виденбрюк", Германия), Валерий Кичин (ФК "Енисей", Россия)

Полузащитники: Дуйшобеков Бахтияр (ФК "Абдыш-Ата"), Мусабеков Фархат (ФК "Алмалык", Узбекистан), Сидоренко Павел, Сыдыков Азиз, Шамшиев Ислам, Жыргалбек уулу Кайрат, Откеев Авазбек (все – ФК "Дордой"), Абдурахманов Одилжон, Ахмедов Муролимжон (оба – ФК "Алай"), Землянухин Антон (без клуба), Эдгар Бернхардт (ФК "Сталь Мелец", Польша).

Нападающие: Люкс Виталий (ФК "Унтерхахинг", Германия), Мурзаев Мирлан (ФК "Серик Беледиеспор", Турция).