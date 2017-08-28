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Задержаны другие подозреваемые в нападении на УПМ. Один пришел с повинной

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365451_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445045-ru.html

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Парень, которого я вырастил, стал премьером, и в правительство пришли молодые. Я верю, что они продолжат начатый нами путь, - А.Атамбаев

28 августа 2017, 15:55       Комментарии

В Бишкеке задержаны другие подозреваемые в нападении на сотрудников Управления патрульной милиции. Об этом сегодня, 28 августа, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что один из них скрылся в Казахстане, но потом сам пришел в правоохранительные органы с повинной.
"Один из нападавших на сотрудников милиции пересек границу Казахстана и сам же пришел с повинной в правоохранительные органы. Еще двух задержали сегодня", - проинформировали редакцию.
В свою очередь в пресс-службе ГКНБ сообщили, что задержание проводилось в рамках антитеррористических мероприятий. Подробности в ведомстве пообещали предоставить позже.

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