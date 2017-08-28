Задержаны другие подозреваемые в нападении на УПМ. Один пришел с повинной

28 августа 2017, 15:55 Комментарии

В Бишкеке задержаны другие подозреваемые в нападении на сотрудников Управления патрульной милиции. Об этом сегодня, 28 августа, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что один из них скрылся в Казахстане, но потом сам пришел в правоохранительные органы с повинной.

"Один из нападавших на сотрудников милиции пересек границу Казахстана и сам же пришел с повинной в правоохранительные органы. Еще двух задержали сегодня", - проинформировали редакцию.

В свою очередь в пресс-службе ГКНБ сообщили, что задержание проводилось в рамках антитеррористических мероприятий. Подробности в ведомстве пообещали предоставить позже.