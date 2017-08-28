ГКНБ: Задержана крупная партия ртути

28 августа 2017, 15:09 Комментарии

21 августа 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР в г. Бишкек задержана автомашина марки "Хонда-Фит", в которой обнаружен железный цилиндр тёмно-зелёного цвета с химическим веществом (ртуть) общим весом 37,5 кг. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета нацбезопасности.

22 августа 2017 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.254 ч.3 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК КР задержаны К.А.Ж. и М.М.А.

24 августа 2017 года К.А.Ж. и М.М.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 и ч.3 ст.254 (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК Кыргызской Республики.

Задержанные водворены в СИЗО-1 г.Бишкек. Ведется следствие.