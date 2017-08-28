В Бишкеке демонтирован пункт замены масла

28 августа 2017, 15:29 Комментарии

По информации Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек, совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж пункта замены масла возле Восточного автовокзала.

Данный самовольно установленный объект без соответствующих разрешительных документов находился по улице Жибек-Жолу.

По данным мэрии Бишкека, владельцу пункта замены масла со стороны городских служб выданы уведомления. В связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

Данные меры проводятся в рамках оперативного штаба по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в городе Бишкек.

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