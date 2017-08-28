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Таможенники КР предотвратили контрабанду бензина на 255 тыс. сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445041-ru.html

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Контрабанда газовых баллонов из Таджикистана задержана в Баткене

28 августа 2017, 15:47       Комментарии

Таможенники КР предотвратили контрабанду бензина на 255 тыс. сомов, сообщает ГТС КР.
Сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями Оперативной таможни "Юг" в районе села Кызыл-Кия Баткенской области, на границе с Таджикистаном было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 1520 OL" с государственными номерными знаками КР, под управлением гражданина Кыргызской Республики О.С.Ш.
При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен бензин общим объемом 7400 литров без каких-либо разрешительных документов на вывоз за пределы Баткенской области КР. По словам водителя, товар направлялся контрабандным путем в Республику Таджикистан с целью продажи.
Общая стоимость товара составила 255 300 сом.
Материалы дела  переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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