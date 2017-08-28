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В ЕАЭС введут товарный знак для защиты интеллектуальной собственности - ЕЭК

Источник:
http://kabar.kg/news/v-eaes-vv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445040-ru.html

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28 августа 2017, 15:43       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Тумара-Туратбекова - Кабар/. В ближайшее время Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует подписать целый ряд международных договоров, в том числе регулирующих отношения регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения. Об этом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков в рамках международного форума "Евразийская неделя".
"Принятие этих документов позитивно повлияет на развитие правоотношений между бизнесом и государственными органами. Производители, в том числе иностранные инвесторы, получат защиту прав на объекты интеллектуальной собственности на всем пространстве союза, что будет способствовать значительному улучшению бизнес-климата в ЕАЭС", – считает министр.
Коллегия наметила принять два основных документа. Первый - введение товарного знака ЕАЭС. Он послужит новым объектом интеллектуальной собственности и будет обладать правовой охраной на территории всего союза. А регистрацию и единый охранный документ можно будет получить путем подачи заявки в одно из национальных патентных ведомств. Второй документ - это регламент введения единого таможенного реестра, разрабатывается в целях реализации мер по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС.

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