Санитарно-гигиенические нормы медучреждений Бишкека и Чуйской области неудовлетворительны – Минздрав

28 августа 2017, 15:45 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. В большинстве лечебно-профилактических организаций (ЛПО) Бишкека и Чуйской области санитарно-гигиеническое состояние остается неудовлетворительным.

По данным пресс-службы Минздрава, данная проблема была поднята накануне руководителями ведомства в ходе расширенного совещания по обсуждению санитарно-гигиенического состояния ЛПО города Бишкек и Чуйской области.

Отмечается, что в медучреждениях уделяется недостаточное внимание инфекционному контролю, не проводятся текущие ремонтные работы основного здания и подвальных помещений, прилегающих территорий, системы отопления и канализации.

По итогам совещания было принято решение признать работу проверенных организаций здравоохранения Чуйской области и Бишкека по улучшению санитарно-гигиенического состояния и инфекционному контролю неудовлетворительной.