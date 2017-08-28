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Подсудимый брат Садыра Жапарова просит суд оправдать его

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365449_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445038-ru.html

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Прокурор по делу сторонников Жапарова просит от 5 до 8 лет тюрьмы

28 августа 2017, 15:15       Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
Отметим, суд перешел к прениям сторон. В своем выступлении прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет в колонии усиленного режима. В свою очередь адвокаты просили оправдать своих подзащитных за отсутствием состава преступления.
Задержанный брат экс-парламентария Сабыр Жапаров заявил о том, что дело имеет политическую подоплеку.
По его словам, сотрудники 10-го отдела МВД не смогли точно сказать, что именно он избивал ногами одного из милиционеров.
"На митинге я находился рядом с милиционерами, призывал митингующих к порядку. Меня никто не задерживал, я сам приехал в Первомайское РОВД. В ходе следствия и на судебных заседаниях никто из милиционеров не сказал, что был избит. Я прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня", - сказал Жапаров.

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