Подсудимый брат Садыра Жапарова просит суд оправдать его

28 августа 2017, 15:15 Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон. В своем выступлении прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет в колонии усиленного режима. В свою очередь адвокаты просили оправдать своих подзащитных за отсутствием состава преступления.

Задержанный брат экс-парламентария Сабыр Жапаров заявил о том, что дело имеет политическую подоплеку.

По его словам, сотрудники 10-го отдела МВД не смогли точно сказать, что именно он избивал ногами одного из милиционеров.

"На митинге я находился рядом с милиционерами, призывал митингующих к порядку. Меня никто не задерживал, я сам приехал в Первомайское РОВД. В ходе следствия и на судебных заседаниях никто из милиционеров не сказал, что был избит. Я прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня", - сказал Жапаров.