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Злоумышленники свободно перевозили на легковом автомобиле 37,5 кг ртути

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365452_zl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445037-ru.html

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28 августа 2017, 15:20       Комментарии

21 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ КР в г. Бишкеке задержана автомашина марки "Хонда-Фит", в которой обнаружен железный цилиндр тёмно-зелёного цвета с химическим веществом (ртуть) общим весом 37,5 кг.
22 августа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 254 ч.3 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") УК КР были задержаны К.А.Ж. и М.М.А.
24 августа подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления. Задержанные водворены в СИЗО-1 г. Бишкек.

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