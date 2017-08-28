28 августа 2017, 15:26 Комментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост главы правительства Кыргызстана.

"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнёрские и союзнические отношения. Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран", - говорится в тексте сообщения.

Глава российского кабмина отметил, что готов к активной совместной работе по укреплению российско-кыргызского взаимодействия.