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Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365453_dm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445036-ru.html

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28 августа 2017, 15:26       Комментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост главы правительства Кыргызстана.
"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнёрские и союзнические отношения. Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран", - говорится в тексте сообщения.
Глава российского кабмина отметил, что готов к активной совместной работе по укреплению российско-кыргызского взаимодействия.

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