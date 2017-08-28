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Продались или засудили? Соцсети о поражении сборной КР по кок-бору

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445034-ru.html

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Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану со счетом 5:0

28 августа 2017, 15:32       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В воскресенье в Астане прошел финал чемпионата мира по кокпару (кок-бору). В решающей игре, которую окрестили El classico, встретились сборные Кыргызстана и Казахстана, где кыргызстанцы со счетом 1:4 уступили соперникам.
Болельщики очень ждали матча и даже сравнивали его с боем Флойда Мэйверезара и Конора Макгрегора. Более того, обе сборные дошли до финала без поражений, разгромив всех соперников.
Если вы думаете что бой Конора и Флойда самое зрелищное противостояние этого дня,вы ошибаетесь. Финал по кокпару

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