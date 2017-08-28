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Дети из социально уязвимых семей Оша получили школьные рюкзаки к началу нового учебного года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deti-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445033-ru.html

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28 августа 2017, 14:43       Комментарии

В мэрии города Ош 28 августа состоялось вручение детям из малоимущих и социально уязвимых семей школьных рюкзаков к новому учебному году. Подарки получили 70 юных кыргызстанцев, сообщает пресс-служба мэрии Оша.
Детям рюкзаки вручал мэр города Айтмамат Кадырбаев, который отметил значение процесса обучения для полного и комплексного развития ребенка.
"Каждый из вас может всего добиться в жизни. В этом важным аспектом является обучение, — отметил градоначальник. — Благодаря продуктивному и неустанному труду, знаниям, которые вы получаете в процессе учебы, вы можете стать великими людьми. От всей души, от всего сердца желаю вам достичь больших успехов в учебе. Перед вами открыты все дороги, и каждому из вас под силу прославить наш Кыргызстан".
Дети и их родители поблагодарили градоначальника за поддержку малоимущих и социально уязвимых семей, выразили признательность и пожелали успехов в работе.
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