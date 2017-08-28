Нурбек Абасканов представлен коллективу Госкомитета информационных технологий и связи 

28 августа 2017, 14:57 Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики нового председателя Нурбека Абасканова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Д.Зилалиев отметил, что Нурбек Абасканов хорошо знаком с ситуацией в области связи и телекоммуникаций.

"15 мая 2017 года Кыргызская Республика перешла от аналогового к цифровому телерадиовещанию. В настоящее время завершается процесс по подключению жителей 326 сел, расположенных в "радиотеневой зоне", к цифровому телерадиовещанию. Учитывая важность вопроса, необходимо сосредоточиться на своевременном решении поставленной задачи. Кроме этого, большая работа предстоит в рамках Программы правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго – кырк кадам", где большое внимание уделено вопросу развития современных информационных технологий и цифровой экономики", — констатировал он.