Коллективу Минэкономики представлен новый министр А.Новиков

28 августа 2017, 14:55 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Большом зале Министерства экономики КР премьер министр страны Сапар Исаков представил коллективу нового министра Артема Новикова.

По словам Исакаова, Министерство экономики в структуре Правительства является основным двигателем развития экономики страны. Поэтому сегодня лично, представляя Артема Эдуардовича Новикова, попросил, как премьер-министр, его поддержать. Ему 30 лет, как известно, он работал и в отделе инвестиционной политики Минэкономразвития КР, был советником ряда премьеров, думаю, достаточно много сделает и для наращивания потенциала Минэкономики КР. Как эффективный менеджер и дальше будет принимать те решения, которые требует время, - выразил уверенность глава Правительства страны.

Пожелал всем успехов, удачи, не сбавлять позиций, наращивать темпы, продвигать и дальше совместные инициативы. "Если сможем сделать то, что мы задумали, то они станут первыми реальными шагами в нашей совместной работе. "Жаны доорго кырк кадам", ("Сорок шагов к новой эпохе"), , т.е. сорок шагов в сторону нового времени, которые станут возможными, благодаря совместным усилиям и общему стремлению к эпохе перемен. Данная программа должна быть продолжением новой Стратегии 2040, - подчеркнул Исаков.

Глава правительства также поставил задачу перед Минэкономики, разработать План мероприятий по реализации данных шагов, отметив, что все будут вовлечены в этот процесс. "Я как премьер-министр буду отвечать лично и за ошибки тоже. Призвал не бояться ничего, работать, идти вперед и не оглядываться назад".

Отвечая на вопросы сотрудников, премьер отметил, что бывший министр Арзыбек Кожошев, человек не чужой для него, как человек, и как профессионал, очень достойно пронес флаг над Министерством экономики КР, неустанно повышая профессионализм, компетентность в решении поставленных финансово-экономических задач. Добавив, что Кожошева ожидают перспективные определенные позиции, и он будет работать в обойме во благо государства.

Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР станет при Правительстве КР. Так, как главной задачей Правительства, является привлечение инвестиций для страны. Без привлечения инвесторов у нас нет будущего. – сообщил глава кабинета министров Исаков.

Краткая биография министра А.Новикова.

Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Окончил Балтийский государственный технический университет по специальности "экономист-менеджер".

Трудовая деятельность:

2004–2006 — бухгалтер в ОсОО "Вест Ала-Тоо";

2006–2007 — бухгалтер в ОМФ имени Ататюрка;

2007–2008 — стажер, переводчик отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли КР;

2008–2009 — главный специалист отдела инвестиционной политики Минэкономразвития КР;

2009 — эксперт отдела анализа регулятивного воздействия аппарата правительства КР;

2009–2010 — эксперт службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ;

2011–2012 — советник премьер-министра Омурбека Бабанова;

2014–2015 — советник премьер-министра Джоомарта Оторбаева;

2015 — советник первого вице-премьера Аалы Карашева;

2017 - заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента КР.