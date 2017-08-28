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ГКНБ: Задержана крупная партия ртутиГКНБ: Задержана крупная партия ртутиНовый глава Госкомсвязи Нурбек Абасканов приступил к работеНовый глава Госкомсвязи Нурбек Абасканов приступил к работе

ГКНБ: Задержана крупная партия ртути

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-zade...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445029-ru.html

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28 августа 2017, 15:03       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане задержана крупная партия ртути, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.
21 августа 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР в г. Бишкек задержана автомашина марки Хонда-Фит, в которой обнаружен железный цилиндр тёмно-зелёного цвета с химическим веществом (ртуть), общим весом 37,5 кг.
22 августа 2017 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.254 ч.3 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК КР, были задержаны К.А.Ж. и М.М.А..
24 августа 2017 года К.А.Ж. и М.М.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 и ч.3 ст.254 (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК КР.
Задержанные водворены в СИЗО-1 г.Бишкек.
Ведется следствие.

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