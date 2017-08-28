На КПП "Сосновка" при перевозке груза у 22% авто выявлены нарушения

28 августа 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Сервисном центре на КПП "Сосновка" за год работы со дня его открытия были оказаны различные услуги налогоплательщикам, а также зарегистрированы различные факты нарушений налогового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.

Так, за период с 24 августа 2016 года по 18 августа 2017 года в Сервисном центре на КПП "Сосновка" из 23 тыс 809 автомашин, зарегистрированных в журнале учета перемещения грузовых перевозок, за нарушения налогового законодательства при осуществлении грузовых перевозок на 5 тысяч 231 хозяйствующих субъекта составлены акты рейдового налогового контроля, что составляет 22 процента из общего числа транспорта. В том числе за отсутствие патента - 4 тысячам 61 субъекту, за отсутствие патента и оплаты налога на имущества 4 группы – 182 субъектам, за просрочку оплаты патента – 74, другие нарушения – 914 субъектам предпринимательства.

Также налоговые сотрудники Сервисного центра произвели государственную регистрацию 33 граждан, выдали патент 440 индивидуальным предпринимателям на общую сумму 726,1 тыс. сомов сомов, продлили срок 818 патентов на общую сумму 2074,8 тысяч сомов. Были приняты информационные расчеты налога на имущество 4 группы 329 налогоплательщиков на общую сумму 322,7 тысяч сомов.

Выдано 275 штук специальных наклеек оплатившим налоги. Зарегистрированы в журнале учете перемещения грузовых перевозок 14 тысяч 222 автомашины, перевозившие ГСМ и 9 тысяч 587 автомашин, осуществлявшие перевозку различных грузов.

Помимо этого, приняты платежи в кассу Жайылского филиала ОАО "РСК банка" и через платежный терминал в Сервисном центре на общую сумму 4428,0 тысяч сомов.

Кроме того, с первого дня работы Сервисного центра – с 24 августа 2016 года по 18 августа 2017 года - сотрудники задержали и составили акты рейдового налогового контроля на три автомашины, перевозившие 113 тыс 702 литра ГСМ без пломбы и с сомнительными накладными. Акты были переданы УГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.

Напомним, что 24 августа 2016 года на контрольно-пропускном пункте "Сосновка", расположенном на автодороге Бишкек-Ош, состоялась церемония официального открытия Сервисного центра обслуживания налогоплательщиков, занятых в сфере перевозки пассажиров и грузов.

Сервисный центр полностью оборудован оргтехникой и оснащен мебелью. Помещение состоит из 2-х комнат, где работает "единое окно" для оказания налоговых услуг налогоплательщикам.

Здесь производятся регистрация предпринимателей, выдача и продление патента, прием отчетов и т.д. Подведены интернет связь и программа ИСНАК, ведется видеонаблюдение в он-лайн режиме для наблюдения за работой работников Центра. До установления кассы Жайылского ФРСК для приема налоговых платежей ее сотрудники принимают платежи со дня официального открытия Сервисного центра.

Установлен платежный терминал Кара-Балтинского филиала ОАО "Айыл банк" для круглосуточного приема налоговых платежей.

Налогоплательщики на информационном стенде могут ознакомиться с разной полезной информацией, в том числе о налоговом законодательстве, телефонными номерами для обращений граждан и др.