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Артема Новикова представили коллективу Министерства экономики

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365447_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445027-ru.html

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28 августа 2017, 14:47       Комментарии

Сегодня, 28 августа, премьер-министр Сапар Исаков представил коллективу Министерства экономики нового главу ведомства Артема Новикова.
По словам Исакова, Министерство экономики в структуре правительства является основным двигателем развития экономики страны. Поэтому, сегодня, лично представляя Артема Эдуардовича Новикова, попросил как премьер-министр его поддержать.
"Ему 30 лет, как известно, он работал и в отделе инвестиционной политики Минэкономразвития КР, был советником ряда премьеров, думаю, достаточно много сделает и для наращивания потенциала Минэкономики КР. Как эффективный менеджер и дальше будет принимать те решения, которые требует время", - выразил уверенность глава правительства.
Он пожелал всем успехов, удачи, не сбавлять позиций, наращивать темпы, продвигать и дальше совместные инициативы.
"Если сможем сделать то, что мы задумали, то они станут первыми реальными шагами в нашей совместной работе. "Жаны доорго кырк кадам", ("Сорок шагов к новой эпохе"), , то есть сорок шагов в сторону нового времени, которые станут возможными, благодаря совместным усилиям и общему стремлению к эпохе перемен. Данная программа должна быть продолжением новой Стратегии-2040, - подчеркнул Исаков.
Глава правительства также поставил задачу перед Минэкономики разработать план мероприятий по реализации данных шагов, отметив, что все будут вовлечены в этот процесс. "Я как премьер-министр буду отвечать лично и за ошибки тоже. Призвал не бояться ничего, работать, идти вперед и не оглядываться назад".
Отвечая на вопросы сотрудников, премьер отметил, что бывший министр Арзыбек Кожошев, человек не чужой для него, как человек и как профессионал очень достойно пронес флаг над Министерством экономики, неустанно повышая профессионализм, компетентность в решении поставленных финансово-экономических задач. Добавив, что Кожошева ожидают перспективные определенные позиции и он будет работать в обойме во благо государства.
Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта из компетенции Министерства экономики переводят в ведение правительства КР, так как главной задачей кабмина является привлечение инвестиций для страны.
Краткая биография министра Артема Новикова.
Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Окончил Балтийский государственный технический университет по специальности "экономист-менеджер".
Трудовая деятельность:
2004–2006 гг. - бухгалтер в ОсОО "Вест Ала-Тоо";
2006–2007 гг. - бухгалтер в ОМФ имени Ататюрка;
2007–2008 гг. - стажер, переводчик отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли КР;
2008–2009 гг. - главный специалист отдела инвестиционной политики Минэкономразвития КР;
2009 г. - эксперт отдела анализа регулятивного воздействия аппарата правительства КР;
2009–2010 гг. - эксперт Службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ;
2011–2012 гг. - советник премьер-министра Омурбека Бабанова;
2014–2015 гг. - советник премьер-министра Джоомарта Оторбаева;
2015 г. - советник первого вице-премьера Аалы Карашева;
2017 г. - заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР.

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