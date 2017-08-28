Новый глава Госкомсвязи Нурбек Абасканов приступил к работе

28 августа 2017, 15:01 Комментарии

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета информационных технологий и связи нового председателя -

Нурбека Абасканова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Зилалиев отметил, что Нурбек Абасканов хорошо знаком с ситуацией в области связи и телекоммуникаций.

"15 мая 2017 года Кыргызская Республика перешла от аналогового к цифровому телерадиовещанию. В настоящее время завершается процесс по подключению жителей 326 сел, расположенных в "радиотеневой зоне" к цифровому телерадиовещанию. Учитывая важность вопроса, необходимо сосредоточиться на своевременном решении поставленной задачи. Кроме того, большая работа предстоит в рамках программы правительства "Жаны доорго – кырк кадам", где большое внимание уделено вопросу развития современных информационных технологий и цифровой экономики", - констатировал он.