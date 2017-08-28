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Бегунья Виктория Полюдина выиграла международный марафон в Казахстане

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365445_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445025-ru.html

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28 августа 2017, 15:03       Комментарии

Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла международный марафон, прошедший 27 августа в Астане (Казахстан). Всего на старт вышли 5600 человек.
Как сообщает Федерация легкой атлетики Казахстана, забеги проходили по трем дисциплинам - на 10 и 20 км, а также на основной дистанции на 42 км и 195 метров. Также были определены лучшие спортсмены среди паралимпийцев.
В состязаниях в основной дистанции среди женщин первой финишировала Виктория Полюдина из Кыргызстана и стала победителем марафона. Дистанцию она преодолела за 2 часа 37 минут 43,71 секунды. На семь секунд от Полюдиной отстала спортсменка из Узбекистана Марина Хмелевская. Казахстанская бегунья Гульжанат Жанатбек заняла третье место.
"Я очень довольна выступлением, трасса замечательная, проходит по очень красивым местам Астаны. Когда поверила в победу? Только на финише", - прокомментировала свою победу Полюдина.
Среди мужчин отличился еще один представитель Кыргызстана - Илья Тяпкин, который завоевал бронзовую медаль. Победителем стал узбекистанский бегун Андрей Петров, который выиграл первый Иссык-Кульский марафон. Серебро завоевал Владислав Прямов (Беларусь).
Как сообщается, победители марафона получили по $13 тыс., серебряные призеры - по $6 тыс., а за третье место - по $4 тыс. Также денежные призы от 100 до 3 тысяч долларов получили марафонцы, занявшие с 9-го по 4-е место.

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