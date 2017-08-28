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Новый глава ГКПЭН Рыскулов намерен поддержать любые отраслевые инициативы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365450_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445023-ru.html

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28 августа 2017, 15:12       Комментарии

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию нового председателя - Уланбека Рыскулова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР
Зилалиев отметил, что сейчас государственные органы должны сосредоточить свое внимание над реализацией Программы Правительства "Жаны доорго – кырк кадам".
"Я убежден, что совместными усилиями нам удастся своевременно и в полной мере реализовать все задачи, обозначенные в программе "Жаны доорго – кырк кадам". Необходимо отметить, что данная программа направлена, прежде всего, на улучшение жизни простых граждан страны и поступательный рост отечественной экономики. Со своей стороны я готов поддержать любые отраслевые инициативы, отвечающие интересам нашего народа и государства", - подчеркнул он.

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