Уланбек Рыскулов представлен коллективу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования

28 августа 2017, 13:41 Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики нового председателя Уланбека Рыскулова.

Замглавы правительства отметил, что сейчас государственные органы должны сосредоточить свое внимание над реализацией Программы правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго – кырк кадам".

"Я убежден, что совместными усилиями нам удастся своевременно и в полной мере реализовать все задачи, обозначенные в Программе "Жаны доорго – кырк кадам". Необходимо отметить, что данная программа направлена, прежде всего, на улучшение жизни простых граждан страны и поступательный рост отечественной экономики. Со своей стороны я готов поддержать любые отраслевые инициативы, отвечающие интересам нашего народа и государства", — подчеркнул он.

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