В столице пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм "IMPULSE"

28 августа 2017, 13:57 Комментарии

На сцене Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева с 10 по 15 сентября пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм "IMPULSE".

Основная цель фестиваля – интегрировать кыргызское театральное искусство в мировое пространство, установить диалог между участниками фестиваля, инициировать создание межкультурных проектов и представить зрителям новые веяния в театральном искусстве.

В фестивале примут участие высокопрофессиональные и талантливые деятели драматических видов искусств из разных стран мира. В программе фестиваля будут представлены разные театры и театральные школы. Планируется провести мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству.

Программа фестиваля:

10 сентября в 19.00. – Открытие фестиваля. Спектакль "Манасчы" по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая. Исполняют актеры БГДТ им. А. Умуралиева. Режиссер-постановщик – Шамиль Дыйканбаев. (г. Бишкек, Кыргызская Республика).

11 сентября в 15.00. "Есть музыка над нами" – моноспектакль по стихам и прозе О.Э. Мандельштама. Театр "Независимая школа", исполняет актриса Ирина Суркова (Проект Москва – Россия и Бишкек – Кыргызстан).

11 сентября в 19.00. Моноспектакль «Цветы для Элджернона" — "Театр с улицы Роз", г. Кишинев, Молдова. Исполняет Штырбул Алексей. Моноспектакль поставлен по роману Дэниела Киза, инсценировка заслуженного деятеля искусств Молдовы Ю. Хармелина.

12 сентября в 19.00. Моноспектакль «Амок» – театр "Пилиес", г. Клайпеда, Литва. Исполняет Габриелюс Запальскис.

13 сентября в 19.00. Моноспектакль "Царские письма" — авторский проект Татьяны Хазановской, г. Тель-Авив, Израиль. Исполняет Татьяна Хазановская.

14 сентября в 19.00. Спектакль "Медея/Коллаж" — Центр Драматургии и Режиссуры, проект "Not форм. ART", г. Уфа, Башкирия, РФ. Исполняет Файзуллина Альбина, Гуфранов Данил.

15 сентября в 19.00 – моноспектакль "Дай руку – вот моя грудная клетка" по стихам В. Маяковского – ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр" г. Владимир, Российская Федерация. Исполняет Горохов Николай.