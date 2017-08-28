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Осталось 24 — количество претендентов на пост президента КР сокращаетсяОсталось 24 — количество претендентов на пост президента КР сокращаетсяНурбек Абасканов представлен коллективу Госкомитета информационных технологий и связиНурбек Абасканов представлен коллективу Госкомитета информационных технологий и связи

ЦИК КР отказал в регистрации 20 кандидатам на должность президента КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445020-ru.html

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28 августа 2017, 14:29       Комментарии

26 августа 2017 года на заседании Центральной избирательной комиссии КР были рассмотрены вопросы об отказе в регистрации 20 кандидатам на должность президента КР. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный Конституционным законом срок, что является нарушением ст. 52, 53 Конституционного закона "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" и является основанием для отказа в регистрации.
В регистрации отказано следующим гражданам:
<li>С. Абыкулову;</li> <li>А. Абышеву;</li> <li>Т. Акимову;</li> <li>Турсунбаю Бакир уулу;</li> <li>О. Болтурукову;</li> <li>М. Жумабекову;</li> <li>З. Муратбековой;</li> <li>Н. Нышанову;</li> <li>Т. Омуралиеву;</li> <li>Т. Таласбаевой;</li> <li>Д. Токтосуновой;</li> <li>М. Чолпонбаеву;</li> <li>С. Энназарову;</li> <li>Б.Керимбекову;</li> <li>М. Мергенову.</li> Еще пять кандидатов на должность президента КР не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным языком и не сдали подписные листы, что является основанием для отказа в регистрации. Соответственно, в регистрации отказано:
<li>Р. Джунусову;</li> <li>И.Трофимову;</li> <li>К. Мактымбаеву;</li> <li>Шерикулу Мирлан уулу;</li> <li>П. Кенжекулову.</li>

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